Patto stabilità: Schlein, governo non ha "toccato palla" sulla trattativa

- Il governo italiano non ha "toccato palla" nella trattativa per la revisione del Patto di stabilità. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Abbiamo accusato duramente il governo di aver accettato a testa bassa un compromesso fatto da altri sostanzialmente, e di rischiare di far tornare il nostro paese all'austerità che tanto male ha fatto, non solo all'Italia ma anche all'Europa. In particolare sulla parte che reintroduce dei rigidi parametri quantitativi sul deficit-Pil e sul debito-Pil'', ha detto. "Ci siamo duramente scagliati contro l'inerzia di un governo che non ha toccato palla durante il negoziato e poi ha fatto una ritorsione piuttosto infantile, il giorno dopo, sul Mes", ha concluso. (Beb)