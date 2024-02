Governo: Trancassini (Fd’I), De Luca insulta e istiga alla violenza per coprire suoi fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini “è evidente come il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sia sempre più disperato”. “Dopo aver insultato e litigato con tutto il suo partito – prosegue – probabilmente l’irascibile governatore, con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Campania, sta tentando di tornare alla ribalta nel peggiore dei modi, dimostrando tutta la sua avidità di potere a discapito dei cittadini della sua Regione. Gli insulti rivolti contro esponenti del governo Meloni, infatti, sono evidentemente tesi a coprire la sua disastrosa gestione dei fondi europei 2014-2020 che ha penalizzato i servizi di una delle Regioni più belle d’Italia”. “La gravità delle parole di De Luca, del tutto estranee alla dialettica politica – sottolinea –, sta nel fatto che si tratta della sua risposta ad un concetto molto semplice che gli è stato ribadito anche dal presidente Meloni: in Italia si deve smettere di non spendere risorse disponibili”. “È chiaro – prosegue Trancassini – che il grande lavoro portato avanti dal ministro Fitto e dal governo per il Sud, grazie ad una ricognizione dei fondi e con l’istituzione degli accordi di coesione, sta facendo emergere la sua incapacità e i suoi fallimenti. Inoltre, un presidente di regione, un politico, un esponente di un partito che si definisce ‘democratico’ dopo aver fatto ‘appello alla lotta armata’ dovrebbe ricevere la condanna unanime dei suoi colleghi e dimettersi dalla sua carica istituzionale. Ma le voci e i cori di sinistra, sempre alla ricerca della pagliuzza negli occhi degli altri, tacciono ancora una volta sull’enorme trave rappresentata da questa inaccettabile e inaudita istigazione alla violenza”. (Rin)