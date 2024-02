Sociale: Roma futura, inizia nuovo percorso su dipendenze, governare e non punire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Roma ha aperto "una nuova era sulle dipendenze con la proposta di un nuovo modello di governance basato sulla prevenzione, cura, riduzione del danno ed inclusione. Si tratta di un grande e lungo lavoro collettivo e partecipato, al quale hanno preso parte tutti gli attori politici e sociali che si occupano di dipendenze per l'attuazione delle azioni presentate a Genova". Lo dichiarano in una nota Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini del gruppo Roma Futura. "È il primo atto che ripercorre la lunga strada della lotta alle dipendenze dal 1980 ad oggi. Oggi l'unico modo possibile in questa lotta è la centralità della persona che deve caratterizzare la presa in carico integrata utilizzando il Budget di salute. L'aumento esponenziale dell'uso delle sostanze psicotrope, della cocaina e dell'eroina da parte della popolazione giovane (nella fascia 15-19 anni abbiamo un aumento del 27,9 per cento), l'aumento dei sequestri e l'insorgere di problemi socio-sanitari derivati dalla concomitanza di dipendenze, non solo da sostanze stupefacenti, descrive la grave insufficienza delle misure fino ad oggi adottate. Con questa Delibera daremo uno slancio innovativo alle politiche sulle dipendenze - aggiungono i consiglieri di Roma futura -. Il lavoro che ci ha portato alla approvazione di questa delibera è stato lungo e complesso: con la Commissione Politiche sociali, grazie alla proficua e sempre produttiva collaborazione con la Presidente Nella Converti e i commissari tutti, abbiamo ascoltato e ci siamo confrontati con decine e decine di realtà operanti nell'ampio e frastagliato panorama delle dipendenze. Ne è nato un lavoro corale che raccoglie gli stimoli provenienti dal territorio, come ogni atto politico dovrebbe fare. Il mio auspicio, ora che la Città si è dotata di questo importante strumento, è che, come già avvenuto per la Città metropolitana di Roma, Roma entri a far parte della Rete ELIDE, la rete delle città italiane creata per la promozione di politiche innovative contro le dipendenze, di cui fanno già parte la Città metropolitana di Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli, Bari", conclude.(Com)