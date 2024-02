Sociale: Battaglia (Pd Roma), con delibera dipendenze attenzione a gioco d'azzardo e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di consumi crescenti, "soprattutto fra i più giovani, e di una rete di servizi che negli anni si è indebolita, va nella giusta direzione la delibera di iniziativa consiliare votata oggi in Aula Giulio Cesare: un deliberato che riporta la persona al centro di servizi integrati e multidisciplinari; promuove politiche pubbliche di prevenzione, riduzione del danno, cura e riabilitazione; valuta lo stato di finanziamenti dedicati; rilancia l'approccio sociosanitario e sociolavorativo". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione cultura e lavoro di Roma Capitale. "Bene anche l'attenzione dedicata al gioco d'azzardo, fenomeno che genera dipendenza e distrugge, al pari delle sostanze, famiglie e relazioni sociali. Ci auguriamo che la delibera così votata aiuti nell'avvio di una nuova stagione di interventi per la qualità della vita delle persone e dei servizi", conclude Battaglia.(Com)