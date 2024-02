Giustizia: Ronzulli (FI), è riforma voluta da Berlusconi e Ghedini, restituisce principi di civiltà giuridica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Stiamo per approvare un disegno di legge che comincia a restituire al paese principi di civiltà giuridica che negli anni erano andati perduti, provocando profonde ferite sulla pelle degli italiani. Un provvedimento che ricalca uno dei valori che rappresenta la nostra identità, l'identità di Forza Italia, il garantismo. E realizziamo questa riforma della giustizia tanto voluta dal presidente Berlusconi e dal senatore Nicolò Ghedini". Lo ha detto, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul ddl Nordio, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. "È un lavoro complesso quello che stiamo facendo – ha proseguito – per colmare le lentezze e le inefficienze del sistema giudiziario, che costano al Paese oltre due punti di Pil. Più di una Manovra. Un lavoro che il ministro Nordio sta svolgendo con straordinaria tenacia, oltre che competenza, senza cedimenti a chi è in servizio permanente effettivo per screditarlo”. “Noi siamo con il ministro, perché queste battaglie sono le nostre battaglie storiche", ha concluso. (Rin)