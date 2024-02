Sociale: Pd Campidoglio, Roma cambia passo su tema dipendenze, da aula ok a delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale: "questi i quattro assi fondamentali su cui si basa la delibera votata oggi, che disegna finalmente un nuovo piano di programmazione delle attività sulle dipendenze". Così in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "L'atto, che recepisce le indicazioni europee, tratta in maniera organica un tema molto delicato e complesso per la nostra città. Rispetto al passato l'approccio cambia, perché mettiamo finalmente al centro la persona e i suoi bisogni e affrontiamo in modo innovativo vecchie e nuove dipendenze. L'obiettivo è prendere in carico la persona inserendola all'interno di una rete più ampia di politiche di salute pubblica. Per questo abbiamo previsto un tavolo permanente, ma soprattutto il coinvolgimento delle ASL, dei Municipi e degli enti di settore. La delibera è frutto di un lavoro corale durato oltre un anno, per il quale ringraziamo la Commissione Politiche Sociali e la sua presidente Nella Converti, le consigliere e i consiglieri, gli enti del terzo settore impegnati in questo campo, i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, i Municipi. Roma, una città che ascolta, include e sostiene la cura della persona".(Com)