Piemonte: Cirio, da vertice Torino-Aosta decisione di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal vertice in Prefettura arriva una positiva risposta ai disagi degli ultimi giorni sull’autostrada Torino-Aosta. Come due settimane fa il buon senso aveva consentito di evitare la chiusura di un tratto di autostrada, così oggi la disponibilità al confronto di tutti i soggetti coinvolti ha consentito di arrivare a una soluzione che consente di limitare i disagi per automobilisti e pendolari e al contempo di garantire la sicurezza. Lo hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi, che oggi pomeriggio ha partecipato alla riunione in Prefettura a Torino. "Come Regione abbiamo lavorato per questo risultato, per difendere il diritto alla mobilità dei piemontesi che si spostano in questa zona e che fanno già i conti con l’interruzione della linea ferroviaria per Aosta a causa dei cantieri per l’elettrificazione", hanno concluso. (Rpi)