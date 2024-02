Olimpiadi 2026: assessore Sport Piemonte, valutiamo anche smontaggio pista bob Cesana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’aver candidato Cesana per la pista da bob, slittino e skeleton, nonostante la scelta finale di Cortina, ha permesso al Piemonte di ottenere, all’interno degli 800 milioni di fondi Fsc al centro dell’accordo tra Regione e Governo, sottoscritto lo scorso 5 dicembre ad Asti, risorse pari a 13 milioni di euro che potranno essere utilizzati per ragionare sul futuro di Cesana. Questo -non necessariamente vorrà dire mantenere la pista da bob, si sta valutando anche un possibile smontaggio. Lo ha affermato l'assessore allo Sport del Piemonte Fabrizio Ricca a seguito della decisione di realizzare un nuovo impianto a Cortina per le Olimpiadi 2026, non percorrendo quindi l'ipotesi Piemontese. "Si ipotizza in questo caso una soluzione più rispettosa della natura, un prato o un parco avventura, che sarà in ogni caso concordata con il territorio. Proprio nelle prossime settimane, infatti, è in programma un percorso che coinvolgerà Città metropolitana e sindaci", ha concluso. (Rpi)