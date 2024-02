Agricoltura: delegazione italiana Ppe invia lettera a vertici Ue, rivedere politiche Green deal per credibilità europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo, il rigore di alcune politiche ambientali degli ultimi anni, in particolare le misure legate al Green deal europeo, ha spesso aumentato il divario tra il mondo produttivo e le istituzioni europee, per non aver compreso la necessità di definire obiettivi ambiziosi, ma da raggiungere in modo pragmatico e reale. Infatti, seppur nessuna delle misure del Green deal sia oggi entrata pienamente in vigore, esso è il primo accusato nelle piazze che oggi vediamo popolate dai trattori dei nostri agricoltori e in tutti i dibattiti sull'Unione europea. Nel riconoscere le potenzialità delle nostre strategie verdi e la necessità di definire politiche efficaci a difesa dell'ambiente, coniugate con le esigenze dei cittadini e delle imprese, è giusto interrogarci sulle modalità attuative e sulle prospettive che l'Unione europea dà oggi agli agricoltori, ai consumatori e a tutto il sistema produttivo. Vi chiediamo quindi di porre la massima attenzione affinché ogni singola strategia del Green deal, assunta o in via di definizione, tenga conto del complessivo e delicato scenario socioeconomico su cui essa avrà un impatto, considerando che la sostenibilità ambientale rimane la priorità di tutti, e non solo di alcuni, ma tenendo presente anche la sostenibilità sociale, economica e produttiva", conclude il testo. (Beb)