Germania: Esken (Spd) chiede provvedimenti contro l'estrema destra

- La copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Saskia Esken, ha chiesto l'adozione di un insieme di provvedimenti contro l'estrema destra. Intervistata dal gruppo editoriale Funke, Esken ha evidenziando che “urgente proteggere la democrazia dai suoi nemici”. In tale prospettiva, il Bundestag deve approvare la proposta di legge sulla promozione della democrazia, avanzata dal governo federale. Alla guida della Spd con Lars Klingbeil, Esken ha poi invocato un perseguimento più severo dei reati d'odio, con l'istituzione di dipartimenti speciali e procure specializzate a tale scopo. La copresidente dei socialdemocratici ha affermato: “I flussi finanziari delle reti dell'estrema destra devono essere prosciugati, l’indipendenza della magistratura e dei mezzi di informazione deve essere protetta dall’influenza degli estremisti di destra e la normativa disciplinare deve essere applicata in modo coerente per bandirli dalla pubblica amministrazione”. Per Esken deve essere inasprita la legge sulle armi così da disarmare i militanti della destra radicale e, “ultimo ma non meno importante, renderemo gli operatori delle piattaforme digitali più responsabili nella lotta efficace contro campagne di disinformazione”. La copresidente della Spd ha, infine, dichiarato: “La nostra democrazia è forte e contrasteremo costantemente i suoi oppositori”. (Geb)