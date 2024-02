Intesa Sanpaolo: utile netto a 7,7 miliardi nel 2023, individuati 100 miliardi per risparmio gestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo chiude il 2023 con un utile netto pari a 7,7 miliardi di euro, trainato dagli interessi netti. È “il miglior anno di sempre” per la banca, che nel secondo anno di realizzazione del Piano d'Impresa “ha superato gli obiettivi previsti a fine 2025”, ha confermato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, commentando la presentazione odierna dei risultati di bilancio consolidati al 31 dicembre 2023. Le previsioni per il 2024 e 2025 “sono di un utile netto superiore agli 8 miliardi”, ha affermato Messina. Nel 2024 “proseguiremo nel disegnare le nuove strategie di leader europeo, mantenendo l’impegno verso il più importante progetto per la coesione sociale nel Paese, con rilevante beneficio per tutti gli stakeholders. Un progetto reso possibile dalla solidità e dalla redditività della Banca”. L’attuazione del piano di impresa 2022-2025, infatti, procede “a pieno ritmo e le iniziative industriali chiave sono ben avviate”. (segue) (Rem)