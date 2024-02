Intesa Sanpaolo: utile netto a 7,7 miliardi nel 2023, individuati 100 miliardi per risparmio gestito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, inoltre, assicura un significativo ritorno cash per gli azionisti: la proposta all'assemblea di dividendi complessivi ammonta a 5,4 miliardi di euro e viene confermata l’intenzione di eseguire un buyback pari a circa 55 centesimi di punto di common equity tier 1 ratio al 31 dicembre 2023 da avviare a giugno 2024 subordinatamente all'approvazione della Bce e dell'assemblea. La banca “risulta la prima in Europa quanto a dividend yield: è da sottolineare che circa il 40 per cento dei dividendi è destinato alle famiglie italiane e alle Fondazioni nostre azioniste, consentendo importanti interventi di carattere sociale nei territori di appartenenza”, ha sottolineato Messina. Passando poi al tema dell’innovazione tecnologica, Intesa Sanpaolo evidenzia come sia un “ulteriore fattore chiave di successo”, con la nuova piattaforma tecnologica nativa cloud, i canali digitali di Isybank e fideuram direct e le soluzioni di intelligenza artificiale che ci si attende apportino al risultato corrente lordo 2025 circa 500 milioni di euro aggiuntivi, non previsti nel piano di impresa 2022-2025. Isytech “è una tecnologia basata sul cloud, una best practice” per la banca, ha ricordato Messina. Così come l’altro elemento distintivo “è il wealth management, un punto distintivo per l’Istituto”. (segue) (Rem)