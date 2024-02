Intesa Sanpaolo: utile netto a 7,7 miliardi nel 2023, individuati 100 miliardi per risparmio gestito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della cronaca delle ultime settimane c’è, infine, il nome di Francesco Profumo. La sua uscita in anticipo “ha portato una grande attenzione. Parlare del cambiamento potenziale del presidente può esporre la banca ad un rischio operativo. Il presidente mi sembra una di quelle figure che non possono essere cambiate, la banca deve essere guidata da chi ha la consapevolezza della governance. Oggi Intesa è in ottime mani che garantiscono la sua sicurezza”, ha affermato l’Ad della banca in merito alle dimissioni di Francesco Profumo dalla presidenza della Compagnia di San Paolo lo scorso 29 gennaio, sottolineando che “non mi nascondo dietro la frase ‘decidono gli azionisti’ sulla nomina del presidente”. “A lui sono molto legato, lo stimo tantissimo, ha contribuito al successo di Intesa Sanpaolo come io ho contribuito al suo all’interno della compagnia” ha spiegato Messina riferendosi a Profumo. “A mio parere, potrebbe assumere qualunque tipo di posizione di responsabilità nel nostro Paese. Ma penso anche un’altra cosa: Gros-Pietro sta facendo un lavoro eccellente, anche in considerazione del fatto che alla prossima scadenza circa il 50 per cento dei consiglieri non potranno essere rinnovati (in gran parte presidenti di comitati)”, ha concluso. (Rem)