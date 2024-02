© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano lavora per la pace in Medio Oriente. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. "Sostegno convinto al negoziato per la liberazione degli ostaggi, per il cessate il fuoco a Gaza e per la definizione di un orizzonte politico che porti alla soluzione 'due popoli due Stati'. Il governo italiano lavora per la pace in Medio Oriente", ha scritto Tajani. (Res)