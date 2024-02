Cile: presidenza Argentina esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha espresso le condoglianze per "la tragica morte" dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "A nome dello Stato argentino, inviamo le nostre condoglianze ai suoi familiari, amici e a tutto il popolo cileno", si legge in una nota. Pinera 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Pinera, leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati, (2010-2014 e 2018-2022). (Abu)