Gaza: Balboni (Fd’I), strategia di Hamas vincente perché ha diviso l’Occidente

- La strategia del movimento islamista palestinese Hamas è vincente perché ha diviso l’Occidente. Lo ha detto Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, all’evento “Italia ed Israele – Amici e alleati”, organizzato da Elnet Italia. Secondo Balboni, Hamas “non vuole che si arrivi a una composizione pacifica del conflitto sulla Striscia di Gaza, che ha attraversato ormai mezzo secolo”. “Hamas ha bisogno del sangue fraterno, perché le vittime sono fratelli palestinesi, per perpetrare l’odio. Senza odio nessuna organizzazione terroristica prospera. Nell’odio e nel conflitto il terrorismo cresce, e questo l’Occidente non lo capisce”, ha aggiunto il senatore. “L’Occidente ha il dovere di difendere i propri capisaldi, e non c’è dubbio che Israele, per l’unione che ha sempre avuto con l’Occidente, è uno di questi capisaldi”, ha poi affermato Balboni, sottolineando che “l’indulgenza nei confronti del terrorismo è contro la soluzione dei due popoli e due Stati”. “Se uno dei due popoli ha come obiettivo la distruzione di quell’altro è difficile una convivenza”, ha osservato il senatore. (Res)