Caso Salis: Schlein, chiediamo domiciliari in Italia, Meloni imbarazzata per amicizia con Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd continuerà a chiedere che Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta in Ungheria dal febbraio 2023, possa scontare gli arresti domiciliari in Italia. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Una decisione quadro del Consiglio europeo lo permetterebbe. Su questo insistono i suoi legali e insistiamo noi, anche a chiedere un intervento fermo e deciso da parte del governo. Non l'abbiamo visto fino a qui. Può essere che l'imbarazzo sia dovuto all'amicizia con l'alleato Viktor Orban", ha detto Schlein. "Giorgia Meloni si è detta aperta ad accogliere a braccia aperte Orban nella famiglia dei Conservatori e riformisti europei (Ecr). Questo lo può fare perché le sue braccia non sono incatenate, come lo sono state davanti al mondo quelle di Ilaria Salis", ha concluso Schlein. (Beb) (Beb)