Intesa: Messina, non possiamo guardare in Italia per acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle acquisizioni “non possiamo guardare in Italia”. Anche se, teoricamente, “alcuni target potrebbero far parte di una strategia di possibile crescita esogena ci troveremmo a dover effettuare delle acquisizioni su cui poi l’80 per cento di quello che prendiamo dovremmo rivenderlo, mettendoci addirittura nella difficoltà di trovare dei compratori.” Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, durante la presentazione dei risultati di bilancio consolidati al 31 dicembre 2023, evidenziando che “purtroppo quindi l’Italia non è un’area sulla quale noi possiamo avere un gioco di leadership”. La verità, secondo Messina, “è che il campo di gioco perfetto per noi è l’Italia, dove abbiamo già dimostrato che quando realizziamo delle operazioni siamo in grado di creare valore per gli azionisti, ma anche per le persone, le comunità e i territori. Noi abbiamo un problema di collegato con la dimensione della banca e con le quote di mercato” ha spiegato. Nei settori fuori dell’Italia “certamente noi oggi non abbiamo dei target possibili; i settori di interesse del gruppo riguardano aree in cui i prezzi sono molto alti e non saremmo in condizioni di creare valore per i nostri investitori ha concluso.(Rem)