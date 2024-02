Libia-Italia: ambasciatore Alberini visita al centro Unicef Bayti a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, si è recato oggi in visita al centro Unicef Bayti nell’area di Souk al Jumaa, a est della capitale Tripoli. Lo ha riferito l’ambasciata italiana sul suo profilo X (ex Twitter). “L’Italia è onorata di contribuire all’iniziativa e all’impegno di Unicef in Libia a favore dei bambini”, si legge nella nota. Dal 2018 il centro Bayti fornisce sostegno alle famiglie libiche nei settori dell’istruzione, dell’aiuto psicologico e della protezione dei minori. (Lit)