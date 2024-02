Regno Unito: Truss lancia i Conservatori popolari, obiettivo è “ripristinare la responsabilità democratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex prima ministra britannica, Liz Truss, ha lanciato oggi il nuovo movimento politico dei Conservatori popolari, volto a ripristinare la "responsabilità democratica" in tutto il Regno Unito nel tentativo di radunare i parlamentari conservatori di destra prima delle prossime elezioni generali che si terranno nella seconda metà di quest'anno. A fianco di Truss altre figure di spicco del partito Tory, tra cui Jacob Rees-Mogg, l'ex capogruppo alla Camera dei Comuni, e Lee Anderson, l'ex vicepresidente del Partito conservatore. Anche l'ex leader del Partito per l'indipendenza del Regno Unito (Ukip) e principale promotore della Brexit, Nigel Farage, era presente all'evento odierno, tuttavia ha negato di voler aderire al Partito conservatore o al movimento dei Conservatori popolari "al momento". Il collettivo di circa 50 parlamentari afferma di "rappresentare un autentico conservatorismo", e descrive il gruppo come "un nuovo movimento che mira a ripristinare la responsabilità democratica nei confronti del Regno Unito e a fornire politiche popolari conservatrici". (segue) (Rel)