Regno Unito: Truss lancia i Conservatori popolari, obiettivo è “ripristinare la responsabilità democratica" (2)

- Il gruppo dei Conservatori popolari - soprannominato PopCon dalla stampa britannica - afferma di non essere un movimento di protesta contro l'attuale leadership conservatrice guidata dal primo ministro britannico Rishi Sunak. Secondo la stampa locale, l'intenzione del PopCon sarebbe quella di esaminare i problemi attuali del Paese ed essere "più trasparente" su come i conservatori li risolveranno. Secondo la stampa britannica, il gruppo mira inoltre a contribuire e modellare il manifesto conservatore in vista delle prossime elezioni nazionali, ed intende esercitare pressioni sul primo ministro affinché adotti politiche di immigrazione più severe e dei tagli alle tasse per stimolare la crescita economica, ed infine abbandoni la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (Cedu). Già nelle ultime settimane, i parlamentari conservatori più di destra hanno chiesto a Sunak di respingere la Cedu nel timore che i giudici europei possano far naufragare il piano del governo inviare migranti illegali in Ruanda. (segue) (Rel)