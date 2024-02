Regno Unito: Truss lancia i Conservatori popolari, obiettivo è “ripristinare la responsabilità democratica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei Conservatori popolari è stato pubblicizzato da Truss e Rees-Mogg come luogo in cui i parlamentari possono tenere dibattiti politici e spingere il partito ad abbracciare la libertà e il liberalismo economico, insieme a un'agenda socialmente conservatrice. Tuttavia, la maggior parte dei parlamentari conservatori non sembra essere affatto impressionato dall'esistenza del gruppo, che viene visto come un'altra distrazione inutile mentre Sunak cerca di racimolare quanto più sostegno possibile in vista delle prossime elezioni. Un sondaggio della società di consulenza Savanta suggerisce inoltre che Truss potrebbe non essere la persona più adatta alla guida di un movimento politico, con il 65 per cento degli elettori che hanno nei suoi confronti una visione sfavorevole, rispetto all'11 per cento che ne ha una favorevole. Secondo l'emittente televisiva "Sky News" a molti elettori "non sfuggirà l'ironia di un ex primo ministro che ha bombardato le urne, è profondamente impopolare nel Paese, proponendosi come leader dei conservatori popolari". Tuttavia, secondo molti quotidiani di Londra, molti presenti all'evento di lancio del movimento dei Conservatori popolari vedono questo gruppo non tanto in relazione alla prossima chiamata alle urne quanto più in merito a ciò che verrà dopo. Indipendentemente dal risultato finale delle elezioni, è allora che avrà luogo la vera battaglia delle idee all'interno del partito Tory, e questo gruppo di parlamentari conservatori di destra vuole assicurarsi che la propria voce venga ascoltata. (Rel)