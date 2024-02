Riforme: De Priamo (Fd'I), su premierato modifiche migliorative, avanti verso riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli emendamenti del governo al ddl costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio sono il frutto della prima fase di confronto in Commissione e imprimono dei miglioramenti alla proposta iniziale", chiarisce il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Adesso l'obiettivo è offrire ai cittadini una riforma delle istituzioni che dia maggior forza agli elettori, con la scelta diretta del premier, e che garantisca quella stabilità parlamentare necessaria per consentire il raggiungimento degli obiettivi che l'esecutivo intende realizzare per poi ripresentarsi al vaglio degli elettori. Con questa riforma - conclude - si punta a rendere la nostra democrazia ancor più rappresentativa".(Rin)