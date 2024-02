Rai: Schlein, domani presidio a Viale Mazzini per dire basta a "Tele Meloni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd sarà presente al presidio sotto la sede Rai di Viale Mazzini per dire "basta a Tele Meloni"; Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Domani, come Partito democratico saremo a fare un presidio sotto la Rai, a Viale Mazzini, per l'indipendenza del servizio pubblico, per la libertà di stampa, per il diritto alla corretta informazione da parte di tutte le cittadine i cittadini italiani", ha detto. "Ci saremo per dire basta a Tele Meloni e per dire basta a un servizio pubblico svilito ad essere portavoce della propaganda governativa. Ci saremo anche perché ne va della dignità e della professionalità di tanti giornalisti che lavorano nel servizio pubblico, nella pubblica informazione in Rai, e che non meritano di veder utilizzato il proprio lavoro per diventare la casa di propaganda di questo governo", ha aggiunto. "La Rai è di tutte le italiane e di tutti gli italiani. Il Pd sarà a questo presidio anche per rilanciare una riforma che renda il servizio pubblico realmente indipendente dalla politica e dai partiti", ha concluso Schlein. (Beb)