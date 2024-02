Riforme: Carfagna (Az) su premierato, con attuale conflittualità ci sarebbero più divisioni e più instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono diversi motivi per cui siamo contrari alla riforma costituzionale del governo, con l'introduzione del premierato". Lo ha detto Mara Carfgana, presidente di Azione, in conferenza stampa. "Primo - ha spiegato - perché nell'attuale situazione politica italiana, il conflitto tribale tra opposti estremismi trasformerebbe l'elezione diretta del premier in uno scontro frontale permanente di un pezzo del Paese contro l'altro, con più divisioni e più instabilità. Secondo, se nel 2018 fosse stato in vigore questo tipo di premierato avremmo avuto un'Italia a guida grillina per cinque anni, con una posizione filorussa nel conflitto ucraino e con un asset privilegiato con la Cina piuttosto che con le potenze occidentali. E io credo non sarebbe certo stato un bene per il Paese. Terzo - ha continuato -, perché non è vero che con la riforma il premier si rafforzerebbe nei suoi poteri, giacché sarebbe sotto il ricatto costante delle forze di maggioranza. I moderati italiani che hanno davvero a cuore la stabilità dei governi e che in passato sono stati presidenzialisti, anche quelli dell'attuale maggioranza, farebbero bene a riflettere su quanto negli ultimi venti anni il Paese e lo scenario internazionale siano profondamente cambiati". (Rin)