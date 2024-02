Ue: Messina (Intesa), necessità di accelerare su unione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visione su cui è costruita oggi l’Europa “ha difficoltà a creare dei percorsi di accelerazione tanto da posizionare l’Europa a livello di Cina e Stati Uniti”. Per poter essere posizionati occorre “avere dei gruppi bancari di dimensioni comparabili, non dico con quelli americani, ma c’è necessità assoluta di accelerare”. “Io credo che quella sia l’unica strada per poter essere un player che conta nel mondo”. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, durante la presentazione dei risultati di bilancio consolidati al 31 dicembre 2023, che ha sottolineato la necessità di avere un interesse “affinché queste cose si realizzino e il prima possibile”. Per questo l’Ad di Intesa Sanpaolo vede l’Unione bancaria “purtroppo estremamente complicata”, perché l’Europa “avrebbe bisogno di un ministro dell’Economia europeo, di un ministro della Difesa europea e di una unione bancaria altrimenti l’Europa rimane sempre un’incompiuta e alla fine fra Usa e Cina rimaniamo sempre quelli che non contano niente”. L’unico modo per poter accelerare un peso specifico in un inevitabile schema geopolitico che vede coinvolti Usa e Cina, ha spiegato Messina, “è che l’Europa sia unico insieme di paesi con una governance che consente di prendere decisioni non a maggioranza, perché sono dei percorsi ridicoli che non consentono di fare nulla” ha concluso.(Rem)