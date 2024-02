Italia-Ecuador: Ambasciatore Davoli presenta lettere credenziali a presidente Noboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciatore d’Italia a Quito, Giovanni Davoli, è stato oggi ricevuto dal Presidente della Repubblica dell’Ecuador, Daniel Noboa, per la cerimonia di presentazione delle lettere credenziali. Lo si legge in una nota. L’Ambasciatore ha espresso al presidente gratitudine per questa opportunità dopo così poco tempo dal suo arrivo e ha portato al Presidente Noboa il saluto personale del Presidente Mattarella, nonché la sua sincera amicizia e affettuosa vicinanza al popolo dell’Ecuador nelle difficili circostanze attuali. Davoli ha reiterato altresì che il governo italiano, come già espresso lo scorso mese dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, appoggia il popolo e le istituzioni democratiche dell’Ecuador. Nel ringraziare, il presidente Noboa - che era assistito dal Ministro degli Esteri, Gabriela Sommerfeld - ha ricordato all’Ambasciatore le origini italiane della sua famiglia e della sua consorte e ha espresso l’auspicio di un ulteriore rafforzamento delle relazioni con l’Italia, in particolare nel campo economico e commerciale. (Com)