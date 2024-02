Usa: Biden, accordo Senato rischia di fallire per colpa di Trump, repubblicani smidollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo bipartisan concordato al Senato per mettere in sicurezza il confine con il Messico, funzionale a sbloccare anche nuovi fondi per gli aiuti all’Ucraina, potrebbe non arrivare nemmeno alla votazione in aula: tutto per colpa di Donald Trump. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Il mio predecessore pensa che questo accordo, la più importante riforma di sempre sull’immigrazione, possa danneggiarlo politicamente, e preferisce quindi sfruttare la crisi al confine come arma”, ha detto, facendo riferimento alle pressioni dell’ex presidente sui repubblicani al Senato e alla Camera per far naufragare il pacchetto. “Sembra che i repubblicani stiano cedendo alle sue pressioni: francamente, ritengo che debbano mostrare un po’ di spina dorsale, per i cittadini”, ha concluso. (Was)