Cdp: collocata nuova emissione Social da 750 milioni di euro

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) torna sul mercato delle emissioni Esg collocando con successo una nuova emissione Social per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro, riservata a investitori istituzionali. L’operazione – riferisce una nota – ha registrato richieste complessive fino a 2,5 miliardi di euro, pervenute da oltre 100 investitori. L’allocazione finale ha visto la partecipazione di investitori italiani per il 29 per cento e per il 71 per cento esteri, in particolare Francia (38 per cento), Germania/Austria/Svizzera (10 per cento), Regno Unito (9 per cento), Middle East (7 per cento), Spagna e Portogallo (3 per cento), ed una presenza di investitori Esg pari a circa il 65 per cento dell’importo allocato. La nuova obbligazione Social fa seguito al Green Bond inaugurale emesso nel 2023 e ai precedenti otto bond sostenibili emessi dal 2017 in formato Social e Sustainability. L’operazione è effettuata a valere sul “Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework”, aggiornato a dicembre 2023. Tale aggiornamento ha riguardato principalmente la revisione delle Eligible Categories e relativi Eligibility Criteria al fine di riflettere la nuova strategia di Cdp e i più recenti sviluppi in tema di finanza sostenibile. Il Framework ha ottenuto una Second party opinion (Spo) da Iss-Corporate, confermando l’allineamento agli Icma Principles e la robustezza degli Eligibility Criteria. I proventi di questa nuova obbligazione saranno utilizzati per sostenere finanziamenti rientranti nelle Eligible Social Categories previste dal Framework di Cdp. (segue) (Com)