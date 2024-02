Cdp: collocata nuova emissione Social da 750 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i fondi saranno destinati, a titolo esemplificativo, al finanziamento di progetti per l’istruzione pubblica, mirati al potenziamento delle infrastrutture educative su tutto il territorio nazionale, al supporto del settore sanitario, nonché al finanziamento delle Pmi, con l’obiettivo di sostenerne la crescita, la competitività e i livelli occupazionali. L’emissione è in linea con gli impegni di Cdp per gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. Il Social Bond – emesso ai sensi del Debt Issuance Programme, il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di euro riservato ad investitori istituzionali – ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una cedola annua lorda pari a 3,625 per cento e scadenza gennaio 2030. Cdp rafforza, quindi, il proprio impegno sul fronte della finanza sostenibile, così come l’attenzione alla coesione sociale, e si conferma tra i principali player europei nel mercato delle obbligazioni Esg con finalità Social. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope. Barclays, Crédit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione. (Com)