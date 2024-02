Lombardia: Carra e Piloni (Pd), destra ci impedisce di discutere mozione per gli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ancora una volta ci impediscono di discutere la nostra mozione a difesa degli agricoltori. Questo è un momento di grande tensione per il mondo agricolo e già due volte negli ultimi giorni i trattori sono arrivati sotto la sede del Consiglio regionale per protestare anche contro la giunta Fontana, ma la destra preferisce fare passerelle piuttosto che affrontare i problemi nel merito. Tutto questo non è rispettoso verso il mondo agricolo". Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni, primi firmatari di una mozione urgente che per il secondo martedì di fila la maggioranza di centrodestra ha impedito di discutere in Consiglio regionale. Con la mozione il Pd vuole ottenere uno stanziamento di trenta milioni di euro per "attivare presso Finlombarda una linea agevolata di sostegno al credito dedicata ai produttori di latte e di carne bovina".(Com)