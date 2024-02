Tunisia: al vaglio progetto di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia proseguono le consultazioni sul progetto di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine che le autorità ritengono possa avere un impatto positivo nel rilancio dell'economia e dello sviluppo. In un incontro tenuto oggi alla Kasbah, sede del governo, il primo ministro, Ahmed Hachani, e la commissione ministeriale incaricata, hanno approvato la proposta elaborata dal ministero dei Trasporti che prevede la realizzazione di una nuova aerostazione con una superficie di circa 80 mila metri quadri e una capacità stimata di otto milioni di passeggeri all'anno, che aumenterà la capacità totale dell'aeroporto fino a 13 milioni di passeggeri all'anno. Lo riferisce l'ufficio media della presidenza del Governo, che in un comunicato spiega che è stato anche concordato di sostituire e ampliare il viadotto aeroportuale, e di costruire una nuova torre di controllo. La proposta prevede inoltre il miglioramento dei collegamenti da e per l'aeroporto verso il centro della capitale tramite la realizzazione di una linea ferroviaria, e una linea ad alta velocità che collegherà gli aeroporti di Tunisi Cartagine, Enfidha Hammamet, nonché la costruzione di una linea metropolitana che colleghi Lac Tunisi a Bhar Lazreg. Alla riunione alla Kasbah hanno partecipato i ministri delle Finanze, Sihem Boughdiri; dell'Economia, Feryel Ouerghi; dei Trasporti, Rabie Majidi, e la ministra delle Infrastrutture e dell'Edilizia, Sara Zafrani. (Tut)