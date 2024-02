Energia: 30 parlamentari chiedono a Basf di lasciare lo Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta membri dell'Alleanza interparlamentare per la Cina (Ipac) chiedono al gruppo petrolchimico tedesco di lasciare lo Xinjiang, regione della Cina occidentale popolata dalla minoranza musulmana degli uiguri oggetto di violazione dei diritti umani da parte delle autorità di Pechino. In una lettera all'amministratore delegato di Basf, Martin Brudermueller, i parlamentari denunciano “la misura scioccante” dell'apparente coinvolgimento dell'azienda in “gravi maltrattamenti degli uiguri e altre minoranze turche” nello Xinjiang. Per i firmatari, “sono in gioco la credibilità e l'integrità” di Basf ed è “fondamentale” che l'Ad agisca “con decisione” nella questione. Al fine di discutere nel dettaglio il problema, i parlamentari chiedono “un incontro urgente” a Brudermueller. La missiva si basa su rivelazioni del settimanale “Der Spiegel” e dell'emittente televisiva “Zdf”. Secondo queste indiscrezioni, dipendenti di Xinjiang Markor Chemical Industry, partner cinese di Basf, sarebbero coinvolti in attività di sorveglianza della popolazione musulmana della regione. Tra i firmatari della lettera per Brudermueller vi è Michael Brand, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag. Secondo l'esponente dei popolari, è “una storia veramente terribile per Basf e la Germania” che un'azienda già macchiata dalla collaborazione con la dittatura nazista sia “oggi di nuovo coinvolta indirettamente in un sistema da cui migliaia di innocenti sono portati via dalle loro abitazioni e rinchiusi in campi, internati, sottoposti a lavori forzati”. (segue) (Geb)