Energia: 30 parlamentari chiedono a Basf di lasciare lo Xinjiang (2)

- Il riferimento di Brand è alla storia di Basf, nata nel 1952 dall'azienda chimica tedesca I.G. Farben. Tale fu tra i motori dell'economia di guerra del nazismo, sfruttò il lavoro forzato e produsse il pesticida Zyklon B, utilizzato nei campi di concentramento. Sul possibile coinvolgimento di Basf nella repressione degli uiguri si è espresso Reinhard Buetikofer, eurodeputato dei Verdi. Tra i firmatari della lettera per Brudermueller, l'esponente degli ecologisti ha affermato: “Deve esserci una linea rossa per le nostre aziende e dietro questa linea rossa si trova il lavoro forzato”. Buetikofer ha aggiunto che, se Xinjiang Markor Chemical Industry è coinvolta in violazioni dei diritti umani, “Basf dovrà staccare la spina”. (segue) (Geb)