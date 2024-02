Energia: 30 parlamentari chiedono a Basf di lasciare lo Xinjiang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Brudermueller ha comunicato sta prendendo “molto sul serio” le rivelazioni di “Der Spiegel” e “Zdf”. Allo stesso tempo, Basf ha osservato che finora non vi sono prove della partecipazione di dipendenti delle sue joint venture in Cina ad attività repressive. Inoltre, precedenti controlli negli stabilimenti di Basf nello Xinjiang non hanno evidenziato lavoro forzato o altre violazioni dei diritti umani. A ogni modo, il gruppo propone un dialogo ai firmatari della lettera per Brudermueller. Basf sottolinea infine di non essere direttamente coinvolta in Xinjiang Markor Chemical Industry , ma di avere con questa azienda due joint venture, Basf Markor Chemical Manufacturing e Markor Meiou Chemical. (Geb)