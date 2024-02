Emirati: l’italiana Elena Sorlini alla guida di Abu Dhabi Airports (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Hamad bin Tahnoon al Nahyan, consigliere per gli Affari speciali presso la Corte presidenziale e presidente del consiglio di amministrazione di Abu Dhabi Airports, ha commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Elena Sorlini nel suo ruolo di direttrice generale e amministratrice delegata di Abu Dhabi Airports. La sua comprovata esperienza e i successi conseguiti negli anni nel settore dell'aviazione garantiscono ampiamente le capacità di Elena di condurre Abu Dhabi Airports lungo la sua successiva fase di crescita, grazie anche al pieno supporto del board nell'impegno a consolidare il posizionamento di Abu Dhabi come principale destinazione turistica a livello mondiale e avanzato hub aeroportuale”. Da parte sua, Elena Sorlini ha espresso la sua soddisfazione per la nomina e ha dichiarato: " Come fatto per l'apertura del Terminal A, continuerò a lavorare per lo sviluppo del pieno potenziale di Abu Dhabi nel settore turistico e commerciale. Abu Dhabi ha moltissimo da offrire e possiede una solida reputazione in materia di eccellenza e d'innovazione; i nostri aeroporti sono una vera porta d'accesso a un ricchissimo patrimonio culturale e ad infinite opportunità di business. Sono orgogliosa di poter contribuire al riconoscimento di Abu Dhabi International come uno dei migliori aeroporti al mondo, in grado di rispondere ai più elevati standard qualitativi dei nostri passeggeri". (Res)