Giubileo: deserta terza gara stazione Pigneto, assessore Trasporti Roma "ripristino area"

- È andata deserta, a quanto si apprende, anche la terza gara per la riqualificazione della stazione Pigneto di Roma che cade nell'omonimo quartiere del Municipio V. La gara pubblicata da Rfi riguardava gli interventi di riqualificazione e aveva come importo complessivo dell’appalto 116.731.143 euro. A differenza delle procedure precedenti, andate a vuoto, l’invito prevedeva che le imprese potessero formulare anche offerte al rialzo e che la stazione appaltante si riservasse la facoltà di accettare nei limiti delle disponibilità di budget. Gli interventi nella prima fase contemplavano la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con parziale copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata, da completarsi entro l’inizio dell’estate 2025. Appresa la notizia l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, spiega: "Abbiamo dato mandato al Dipartimento e all'agenzia Roma Servizi per la mobilità di lavorare per il ripristino della viabilità precedente. Da troppo tempo, a causa delle modifiche alla viabilità conseguenti alla delimitazione dell'area di cantiere, la situazione del traffico nel quadrante è pesante e non più sostenibile. I cittadini, vista la situazione, non possono più aspettare ulteriormente: per questo motivo abbiamo chiesto a Rfi un incontro tecnico urgente per verificare le modalità di ripristino della status quo ante". (Rer)