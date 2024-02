Usa: Senato, repubblicani si preparano a bloccare accordo bipartisan sul confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Senato si stanno preparando a far naufragare l’accordo bipartisan raggiunto nei giorni scorsi per mettere in sicurezza il confine con il Messico e sbloccare nuovi fondi per gli aiuti ad Ucraina e Israele, dopo le forti pressioni dell’ex presidente Donald Trump sul partito. Il senatore John Thune, whip dei repubblicani alla camera alta del Congresso, ha aggiornato oggi i colleghi, affermando che il partito bloccherà una mozione procedurale per dare il via al dibattito sull’accordo: un passo necessario per arrivare alla votazione in aula che il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, sperava di organizzare entro la giornata di domani. Già ieri, il senatore repubblicano Lindsey Graham ha affermato che senza i dovuti emendamenti il pacchetto non sarebbe passato. “Il via libera a procedere al dibattito è improbabile nella giornata di oggi”, ha detto Thune ai giornalisti, aggiungendo che i repubblicani vogliono avere più tempo per esaminare il testo. (Was)