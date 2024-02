Agricoltura: Capone (Ugl), contrastare burocrazia Ue e sostenere produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La politica ascolti le istanze provenienti dal mondo degli agricoltori. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl. “Sono molte le criticità che il settore sta attraversando e che minacciano di ripercuotersi in maniera drammatica sul tessuto produttivo e sull'occupazione. L'aumento dell'inflazione, il rincaro delle materie prime, il divario inaccettabile tra prezzo pagato ai produttori e quello finale del prodotto sul mercato e l'eccessiva burocrazia europea – ha sottolineato – rischiano di mettere in ginocchio un comparto che riveste un'importanza fondamentale nell'economia del Paese”. “È essenziale intervenire attraverso sgravi fiscali, incentivi e misure a sostegno degli agricoltori. È necessaria, inoltre, un'azione del governo volta a contrastare da un lato le politiche ambientali dell'Unione europea i cui costi finiscono per riversarsi sui lavoratori, dall'altro, le importazioni di cibo a basso costo che danneggiano la produzione nazionale e le eccellenze dei nostri territori", ha concluso Capone. (Rin)