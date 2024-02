Lombardia: Mazzali, misura regionale "De.Mo" per sostenere imprese moda e design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design e della moda sostenendo iniziative ed eventi promossi da imprese, associazioni o fondazioni è l'obiettivo della misura "Demo - Iniziative ed eventi di Design e Moda" approvato dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali. "Design e moda costituiscono per il sistema economico lombardo - spiega l'assessore Mazzali - due tra i settori più dinamici e rilevanti per numero di imprese, occupati, valore aggiunto prodotto ed export. A livello internazionale, rappresentano aree di eccellenza per grado di innovazione e qualità espressa e fungono da fattori di attrattività per la promozione della Lombardia in ottica di marketing territoriale, generando flussi di visitatori e operatori da ogni parte del mondo". "Visti gli ottimi risultati delle prime due edizioni della misura, sia per numero di domande pervenute che per qualità dei progetti finanziati - prosegue - abbiamo deciso di rifinanziarla, per sostenere i nostri imprenditori attivi in questi settori strategici per la nostra Regione. Genio e imprenditoria lombarda - conclude l'assessore - vanno sostenuti concretamente. Vengono infatti da lì tanti nostri successi". (segue) (Com)