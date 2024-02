Lombardia: Mazzali, misura regionale "De.Mo" per sostenere imprese moda e design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura finanzia, con un contributo a fondo perduto, eventi di promozione del design e/o della moda, coerenti con gli obiettivi strategici di Regione Lombardia per i due settori.La terza edizione della misura "Demo - Iniziative ed eventi di Design e Moda" conserva la finalità di promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design e della moda sostenendo progetti promossi da imprese, associazioni o fondazioni. I beneficiari sono soggetti privati in forma di impresa o associazione o fondazione. Sono escluse le persone fisiche. Ciascun soggetto può ottenere il contributo per una sola iniziativa/ evento in ciascuna annualità. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a un milione di euro per il biennio 2024-2025. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese ammissibili e fino a un massimo di 10 mila euro. Le iniziative e gli eventi devono essere coerenti e valorizzare gli obiettivi strategici perseguiti da Regione Lombardia nei settori moda e design con riferimento ai seguenti ambiti: realizzazione di iniziative ed eventi rivolti a studenti, professionisti e imprese della moda e del design. A titolo esemplificativo, non esaustivo, contest, premi, graduate week, fashion e design week, sfilate, esposizioni; realizzazione di eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio regionale, limitatamente alla valorizzazione delle eccellenze del design e della moda lombarda; realizzazione iniziative ed eventi di contaminazione dei settori moda e design con altri comparti attrattivi per il territorio quali ad esempio turismo, cultura, spettacolo, food, shopping, sport; realizzazione iniziative ed eventi sui temi della sostenibilità e del contrasto alla contraffazione dei prodotti della moda e del design. Le iniziative/eventi devono essere esclusivamente rivolte al settore moda e/o design e realizzati in Lombardia. (Com)