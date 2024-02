Anziani: Cgil, per non autosufficienti nessuna risorsa aggiuntiva, contributo solo a 0,6 per cento platea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo schema di decreto legislativo su anziani e non autosufficienza “contiene troppi rinvii e nessuna risorsa per dare risposte ai bisogni di milioni di anziani non autosufficienti, purtroppo dobbiamo confermare il nostro giudizio”. È quanto dichiara in una nota la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi, sul decreto appena arrivato in commissione Affari sociali della Camera. “Dopo gli annunci trionfalistici evocanti suggestive cifre a nove zeri di presidente del Consiglio, ministra e viceministra del Lavoro e Politiche sociali, i numeri contenuti nel testo confermano la totale assenza di risorse aggiuntive per finanziare le nuove misure. In particolare – sottolinea la dirigente sindacale - non c’è nessun euro in più per sostenere la cosiddetta ‘prestazione universale’ di 850 euro al mese, che di universale ha ben poco, poiché i destinatari sono individuati con criteri estremamente restrittivi (almeno 80 anni, Isee fino a 6 mila euro, assegno di accompagnamento e non autosufficienza con bisogno assistenziale gravissimo)”. “A livello nazionale – prosegue Barbaresi citando l’elaborazione dell’Area Stato sociale e Diritti della Cgil nazionale basata su dati Inps e Istat (in allegato) – si stima che la misura riguarderà al massimo 24.500 persone, a fronte di una platea di 3,8 milioni di anziani non autosufficienti, di cui un milione con l’assegno di accompagnamento: solo lo 0,6 per cento degli anziani non autosufficienti e il 2,3 per cento degli over 80 anni con assegno di accompagnamento”. (segue) (Com)