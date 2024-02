Anziani: Cgil, per non autosufficienti nessuna risorsa aggiuntiva, contributo solo a 0,6 per cento platea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, la Cgil evidenzia che in una regione come la Lombardia, con oltre mezzo milione di anziani non autosufficienti (di cui 157 mila con assegno di accompagnamento) i possibili percettori degli 850 euro per ‘remunerare il costo del lavoro di assistenza e cura’ (badante o assistente familiare) saranno meno di 3.650 anziani. In Emilia-Romagna si attesteranno su circa 1.530 (con 345 mila anziani non autosufficienti di cui 66 mila con l’accompagnamento), mentre nel Lazio saranno circa 2.590, in Sicilia 1.940, in Umbria 670. “Come si finanzia la propaganda del Governo? I 250 milioni per il 2025 e per il 2026 per la misura – afferma Barbaresi – saranno presi dal Fondo per la non autosufficienza (75 milioni), altri dal Programma per l’inclusione e la lotta alla povertà (125 milioni) e dalla Missione 5 del Pnrr (50 milioni). Per la segretaria confederale “al di là degli annunci, la realtà è che la quasi totalità delle persone che attendevano risposte alle loro fragilità e ai loro drammi continueranno ad essere lasciate sole. Inoltre – aggiunge – se il Governo è riuscito a rispettare la scadenza del 31 gennaio prevista dalla legge delega, sono più di venti i rinvii a ulteriori decreti attuativi, linee guida e disposizioni di legge regionale da adottarsi nei prossimi mesi. Tutto rimandato o quasi, dunque, in quanto il nodo delle risorse ha evidentemente impedito di trovare nel decreto indicazioni precise sulla realizzazione della rete domiciliare e sul rilancio della residenzialità, senza le quali – conclude - non ci potrà essere nessuna reale presa in carico della condizione di fragilità della persona anziana da parte del sistema pubblico”. (Com)