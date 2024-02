Sardegna: Abbanoa, gara d'appalto da 42 milioni per fermare perdite idriche in 15 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via alla maxi-gara d'appalto di oltre 42 milioni di euro per abbattere le perdite idriche in 15 comuni della Sardegna. L'operazione è resa possibile grazie ai fondi Pnrr- destinati a interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Il programma interessa i centri urbani di 15 Comuni dove si procederà alla riqualificazione delle reti idriche mediante una serie di interventi manutentivi riguardanti prevalentemente la sostituzione di condotte esistenti e il rifacimento degli allacci alle varie utenze collegate, ma anche l’ingegnerizzazione e la distrettualizzazione delle reti idriche. I lavori andranno avanti per circa un anno e mezzo. I quindici centri interessati sono Nuoro, Olbia, Sassari, La Maddalena, San Teodoro, Porto Torres, Bosa, Siniscola, Cabras, Budoni, Selargius, Tempio Pausania, Terralba, Sestu e Sorso. (segue) (Rsc)