Sardegna: Abbanoa, gara d'appalto da 42 milioni per fermare perdite idriche in 15 comuni (2)

- Nel 2012 (Dati Istat) la Sardegna era la Regione con il tasso di dispersione più alto in assoluto: circa il 55 per cento. Questo poco invidiabile primato è stato via via allontanato. Il tasso di dispersione è in costante diminuzione e nelle ultime rilevazioni Istat (2022) la nostra Isola, con un dato di circa il 50 per cento, è al quinto posto dietro Basilicata, Sicilia, Abruzzo e Molise. L’attività di efficientamento e lotta alle perdite idriche svolta da Abbanoa ha già consentito negli ultimi anni di ridurre sempre più la quantità d’acqua prelevata, trattata e distribuita in rete: dai 272 milioni di metri cubi immessi in rete nel 2013 si è passati ad appena 227 milioni di metri cubi nel 2022 con una diminuzione di ben 45 milioni di metri cubi in otto anni. L’equivalente di 30 miliardi di bottiglie d’acqua da un litro e mezzo. (Rsc)