- Gli Stati Uniti non saranno in grado di continuare a fornire assistenza militare all’Ucraina, in mancanza dell’approvazione dell’accordo concordato negli ultimi giorni al Senato per mettere in sicurezza il confine con il Messico. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)