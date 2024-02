Giubileo: Nanni (CC), su stazione Pigneto urge chiarimento in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'intervento di riqualificazione della stazione Pigneto a Roma "è opportuno che siano forniti chiarimenti per capire quali siano le criticità che stanno mettendo a rischio l'intera realizzazione dell'opera". Lo afferma in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della lista Civica Calenda e presidente della commissione Giubileo 2025 di Roma. "Già durante l'ultima commissione lo scorso dicembre, convocata per avere aggiornamenti sugli interventi giubilari relativi alle stazioni ferroviarie - prosegue Nanni -, avevo espresso perplessità in merito ai ritardi e alle criticità registrate sull'intervento relativo alla riqualificazione della stazione Pigneto, augurandomi che quanto accaduto in occasione dell'ultima gara non sarebbe più successo. Rfi aveva riferito che per incentivare la partecipazione degli operatori economici alla terza procedura di gara pubblicata, nel bando era stata inserita la possibilità di presentare offerte al rialzo ma anche questa soluzione non ha portato ai risultati sperati e per la terza volta la gara è andata deserta". (segue) (Com)