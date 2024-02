Agricoltura: Carloni, passo indietro von der Leyen, su fitofarmaci vittoria Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passo indietro della von der Leyen sulla proposta di riduzione di metà dei fitofarmaci in agricoltura è una vittoria della Lega. Così in una nota il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, della Lega. “Anche in Italia non siamo rimasti fermi a guardare: siamo stati i primi a chiedere, concretamente, di intervenire sull'Irpef. Siamo e saremo sempre dalla parte degli agricoltori", aggiunge. (Rin)