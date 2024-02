Siccità: Sinkevicius, a marzo strategia della Commissione Ue per resilienza idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte ai cambiamenti climatici che portano sempre più regioni europee ad affrontare problemi legati alla siccità, l'Ue ha bisogno di un approccio diverso. Per questo, la Commissione europea presenterà a marzo un'iniziativa sulla resilienza idrica. Lo ha annunciato il commissario europeo per l'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, intervenuto alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo in un dibattito su crisi idrica e siccità in Ue. Dobbiamo lavorare per un'Europa resiliente. Un'Europa meglio attrezzata per adattarsi alle peggiori sfide di oggi e di domani, senza lasciare indietro nessuno. Ciò comporta una trasformazione sistemica del modo in cui l'acqua viene gestita, utilizzata e valorizzata, tenendo sempre presente la necessità di proteggere la natura e gli ecosistemi", ha detto. "Questo è anche un prerequisito per l'autonomia strategica dell'Unione e per la sua transizione verde in relazione all'energia a prezzi accessibili, alla sicurezza alimentare, alla produzione industriale e all'equità intergenerazionale. Questo è uno dei motivi per cui, come annunciato dalla presidente von der Leyen, la Commissione presenterà a marzo un'iniziativa sulla resilienza idrica", ha poi annunciato. "L'iniziativa combinerà una serie di azioni immediate con l'avvio di un dibattito pubblico trasparente, che coinvolgerà le istituzioni dell'Ue, gli Stati membri e tutte le parti interessate, come le autorità locali e regionali, il settore privato, le Ong, il mondo accademico e i cittadini in generale", ha proseguito il commissario europeo. "Sappiamo che sono necessarie ulteriori azioni. L'Ue ha già prodotto una solida legislazione sull'acqua che, se fosse pienamente rispettata renderebbe molto meno pressanti alcuni elementi della crisi attuale. Oggi si tende troppo spesso ad affrontare la scarsità d'acqua e la siccità con misure di emergenza ad hoc. Dobbiamo passare a una pianificazione avanzata più sistematica della riduzione del rischio siccità. Attualmente solo 14 Stati membri hanno elaborato veri e propri piani di gestione della siccità, mentre la siccità si verifica in tutti gli Stati membri dell'Ue", ha poi concluso. (Beb)