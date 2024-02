Ue: accordo fra Consiglio e Parlamento su regolamento Net-Zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul "Net-Zero Industry Act", il regolamento per l'industria a zero emissioni proposto dalla Commissione europea a marzo dello scorso anno. Lo ha annunciato la presidenza belga del Consiglio Ue tramite un messaggio pubblicato su X. "Il regolamento mira a promuovere la diffusione di tecnologie a zero emissioni nell'industria, necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue", si legge nel messaggio su X della presidenza belga. (Beb)